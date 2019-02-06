Фото из душа: Собчак призналась в любви к намыленному красавцу

Ксения Собчак продолжает эпатировать публику. Теперь теледива признается в любви к женатому бизнесмену.

Собчак опубликовала в личном Instagram провокационную публикацию. На нескольких фото запечатлен голый мужчина, намыливающий голову в душе.

"А еще говорят, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает! Врут! Люблю тебя очень-очень. С днем рождения", – написала Собчак. Судя по хештегу, сопровождающему запись, на снимках бизнесмен-девелопер Вадим Расковалов.

Пользователи Сети отметили, что замужней женщине неприлично публиковать такие фото. Тем более, что Расковалов давно и счастливо женат.

Пользователи Сети принялись посмеиваться над Ксенией, напоминая о недавней дреке ее ревнивого мужа актера Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова, которого народная молва записала в любовники Собчак. Расковалова комментаторы в шутку назвали "небитым" другом теледивы.

"А у Богомолова когда день рождения? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачем постоянно постить, то фото с мужчинами в обнимку или целуясь, пусть и по-дружески.. Тут тоже с намеком на Ню? Зачем? Раньше я думала '' вот у Макса терпения!", "Сколько еще у Ксении не битых друзей мужчин?)))😂", "Это потому что он тебя страшилу не хочет. Да и он не в твоем вкусе", – писали интернет-обыватели.