Фото из душа: Собчак призналась в любви к намыленному красавцу

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Среда 6 февраля
Лента новостей
18:47
В Тюмени иномарка протаранила автобус
18:35
В Омске во время пожара задохнулись двое мужчин
18:20
Водителя такси посадили в тюрьму за убийство шести человек
18:12
Шикарную питерскую квартиру сенатора Арашукова выставили на продажу за 99 миллионов
18:10
Житель Ростовской области украл у родственников спрятанные под иконой украшения
17:29
Родные в шоке: Кокорина и Мамаева оставили за решеткой до весны
17:04
Минтранс отчитался перед Думой за дорожное строительство
17:03
Красотка врезала Ван Дамму прямо на сцене
16:56
И все же апокалипсис: ученые нашли подтверждение скорому концу света
16:13
Подарок Путина "особенной" девочке из Приморья растрогал россиян
16:10
Ослепший Порошенко поплакался перед Путиным
16:01
В парке медведь загрыз наркомана
15:42
Потерявшего семью в "Зимней вишне" Вострикова затравили за отдых в США
15:41
В Башкирии пьяный рецидивист пытался зарезать гостя
15:39
Зеленского крупно подставили перед выборами
15:30
В Подмосковье расследуют смерть трехлетнего ребенка
14:39
Просмотр телевизора вызывает рак
14:29
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЦ "Европейский"
14:07
Кокорина выкупают из СИЗО за 10 миллионов
13:40
Чем хорош развод
13:37
"Держишь ребенка как мешок": Топалова затравили за поведение с сыном от Тодоренко
13:26
Семенович раскрыла своего первого мужчину
13:11
Эпатажную певицу увековечили на "Аллее славы"
12:59
Пугачева не пришла хоронить своего мальчика
12:47
В Хабаровском крае при пожаре погибли трое детей
12:26
"Дух захватывает": Глюк’oZa удивила странным заявлением
12:25
Муцениеце опустила руки после слухов об избиении
12:15
Подслеповатая Пугачева в молитве упала на колени перед водокачкой
12:11
Найден лучший способ избежать деменции
12:03
У родившей Марии Мироновой случилась резкая перестройка
11:58
Певица Лама рассказала о тяжелой борьбе с раком
11:38
Россиянин проплыл подо льдом в 30-градусный мороз (видео)
11:31
Наглецу Порошенко влепили пощечину в прямом эфире
11:30
Участник "Дома-2" зверски избил случайного прохожего
11:16
Оскандалившийся Верник бросил вызов известному артисту
11:12
Попавший впросак Дудь вывел из себя Киселева
11:06
Провалившейся Загитовой предложили убежище в Японии
10:53
"Сердце разрывается от любви и боли": безутешный Толмацкий обратился к покойному сыну
10:36
Обнародовано прощальное видео Децла
10:28
Вдова Марьянова жестко приложила его любовниц
10:15
Предатель Лукашенко бросился лебезить перед Путиным
10:04
Протухший десерт Меланьи Трамп выставили на торги
09:50
Беременная Рапунцель рассказала об угрозе выкидыша
09:36
Умолчавшую о пожаре дочь Башмета ищет полиция
09:16
"Ведь уведет": роскошную Пугачеву сняли с другим мужчиной
09:10
Мировое признание: Овечкин стал лучшим в НХЛ
08:44
"Благодаря ей я сегодня жив!": втянутый в скандал с Собчак Виторган рассекретил свою девочку
08:13
Кадры с первыми движениями ребенка Маркл утекли в Сеть
08:11
Скоропостижно скончался знаменитый ведущий НТВ
06:30
Участница шоу "Дом-2" требует секса от возлюбленного
03:19
"Беременная" от Киркорова женщина записала жуткое видео перед смертью
23:42
"Самый опасный период": Талызину предупредили о проблемах из-за спиртного
22:09
Российские дипломаты добились мира в ЦАР
22:00
Рвущемуся к власти Зеленскому подписали смертный приговор
21:53
Развод и алименты: суд поставил точку в истории Глушаковых
21:52
Похудевшая Топурия показала шикарное тело
21:38
Юлия Ковальчук сбежала из России с семьей
21:13
Мечтающая о детях известная журналистка пережила 12 выкидышей
21:11
Няне наследников британского престола приказали следить за языком
21:11
Недобитого Порошенко спасли от разъяренной толпы
21:02
Ульяновские курсанты заразились эхинококкозом во время полевого выхода
20:21
Муж Пелагеи показал видео танцующей в сауне певицы
20:20
В Ижевске водитель сбил девушку с годовалым ребенком
20:16
В Татарстане осудили пытавших инвалида
19:58
На Урале из сугроба достали мертвого мужчину
19:51
Владелец частного дома в Тюмени погиб при пожаре
19:43
В московском СИЗО случайно нашли пропавшего швейцарца
19:42
Житель Омска обворовывал храмы и путешествовал
19:34
Погибли восемь человек: сумасшедшую парижанку заподозрили в поджоге
19:02
"Единая Россия" помогла алтайским поисковикам
18:58
"Он все врет": изможденная зависимостью Кафельникова разоблачила отца
18:52
Опасное смещение: ученые предсказали близкий конец света
18:50
Грязевой фонтан в Ростове попал на видео
18:38
Посетитель угрожает взорвать храм Илии Пророка в центре Москвы
18:30
В Горно-Алтайске скорая помощь попала в аварию
18:26
Сенсационные результаты экспертизы Децла: были наркотики?
18:16
В Саратове организаторы квеста подожгли клиентов
18:09
Известную пианистку задержали с партией наркотиков
17:57
Шнуров показал семейную идиллию в Марокко
17:56
Сибиряки устроили веселье на морозе
17:51
Беспомощный Порошенко обвинил Путина во всех грехах
17:39
Потерявшей глаз художнице устроили безумную травлю
17:39
В России задержали легендарного музыканта
17:38
Малахов попался на подлой лжи о смерти Децла
17:26
Дума ограждает россиян от рекламы спайсов
16:57
Безутешную вдову Марьянова разоблачили его любовницы
16:48
"Единая Россия" предлагает снизить плату за вывоз мусора
16:45
"Хочу на волю": Кокорина разнесли за покаяние в СИЗО
16:45
Переделанную Кабаеву обругали за необратимые изменения во внешности
16:33
Возбуждено дело: в Уфе месячного младенца нашли мертвым
16:28
Врачи спасают Башмета после смертоносного пожара
16:27
"Кума Путина" заподозрили в госизмене
16:10
Падение метеорита над Россией сняли на видео
16:06
Рассекречен диагноз попавшей в больницу Тарасовой
16:06
Почему врачи не болеют в сезон простуд
15:54
Внебрачная дочь претендует на наследство Осина
15:39
Украина унизительно отомстила известной российской ведущей
15:29
Володин: Киев ограничивает права наблюдателей ради победы Порошенко
15:24
Участник "Дома-2" шокировал рассказом про оргии несовершеннолетних мальчиков
15:15
Медведев сделал внушение непонятливому Лукашенко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Безутешную вдову Марьянова разоблачили его любовницы
Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец
"Только сливки снимала": раскрыт главный секрет Пугачевой
Предатель Лукашенко бросился лебезить перед Путиным
Неудачное место: Крымский мост построили с ошибками
Рвущемуся к власти Зеленскому подписали смертный приговор
Шоу-бизнес

Фото из душа: Собчак призналась в любви к намыленному красавцу

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Ксения Собчак продолжает эпатировать публику. Теперь теледива признается в любви к женатому бизнесмену.
прочитано 323 раза

Собчак опубликовала в личном Instagram провокационную публикацию. На нескольких фото запечатлен голый мужчина, намыливающий голову в душе.

ПО ТЕМЕ

"Благодаря ей я сегодня жив!": втянутый в скандал с Собчак Виторган рассекретил свою девочку

"Я с ней согласен": Познер влез в скандал с Собчак и Виторганом

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"А еще говорят, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает! Врут! Люблю тебя очень-очень. С днем рождения", – написала Собчак. Судя по хештегу, сопровождающему запись, на снимках бизнесмен-девелопер Вадим Расковалов.

Пользователи Сети отметили, что замужней женщине неприлично публиковать такие фото. Тем более, что Расковалов давно и счастливо женат.

Пользователи Сети принялись посмеиваться над Ксенией, напоминая о недавней дреке ее ревнивого мужа актера Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова, которого народная молва записала в любовники Собчак. Расковалова комментаторы в шутку назвали "небитым" другом теледивы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

"А у Богомолова когда день рождения? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачем постоянно постить, то фото с мужчинами в обнимку или целуясь, пусть и по-дружески.. Тут тоже с намеком на Ню? Зачем? Раньше я думала '' вот у Макса терпения!", "Сколько еще у Ксении не битых друзей мужчин?)))😂", "Это потому что он тебя страшилу не хочет. Да и он не в твоем вкусе", – писали интернет-обыватели.

Автор: Руслана Алексеева6 февраля 2019, 18:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнажившая грудь Собчак стала сенсацией на кинопремьере

567

комментарии

Политика

Недобитого Порошенко спасли от разъяренной толпы
Беспомощный Порошенко обвинил Путина во всех грехах
"Кума Путина" заподозрили в госизмене
Медведев сделал внушение непонятливому Лукашенко

Шоу-бизнес

Фото из душа: Собчак призналась в любви к намыленному красавцу
Устроившего скандал провокатора вышвырнули с похорон Децла
Новый мужчина дарит счастье родившей Терешиной
Цветущую Свиридову перестали узнавать

Проишествия

В московском СИЗО случайно нашли пропавшего швейцарца
Известную пианистку задержали с партией наркотиков
Погибла вся семья: жуткие подробности пожара в доме на Никитском
Студентов МГУ задержали за изготовление взрывчатки

Lifestyle

Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Политика

Предатель Лукашенко бросился лебезить перед Путиным

Батька позволил себе слишком многое
Шоу-бизнес

Новый мужчина дарит счастье родившей Терешиной

Артистка недавно во второй раз стала мамой
Шоу-бизнес

У родившей Марии Мироновой случилась резкая перестройка

Эгоистическая жизнь с появлением ребенка закончилась
Политика

Наглецу Порошенко влепили пощечину в прямом эфире

Украинского лидера как следует приложили

Гороскоп

"Самый опасный период": Талызину предупредили о проблемах из-за спиртного
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Прогноз личной жизни на февраль 2019 года

Фоторепортажи

Сибиряки устроили веселье на морозе
Иссохшую до костей анорексичку спас шоколад
Пухлая родственница перещеголяла известную супермодель
Молодая чемпионка мира с шикарным телом заткнула за пояс Памелу Андерсон

Спорт

Любовница вышвырнула жену Глушакова из роскошного дома
"Урок усвоил": изнывающий в СИЗО Кокорин просится на свободу
"Одноразовые девочки": на карьере учениц Тутберидзе поставили крест
Разъяренные фанаты Медведевой и Загитовой набросились на Туктамышеву

Регионы

Падение метеорита над Россией сняли на видео
"Скоро завалится арка": побывавшие на Крымском мосту бьют тревогу
7 погибших: под Калугой перевернулся автобус с детьми (Видео)
Вампир-сатанист совершил жестокое ритуальное убийство и стал врачом
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru