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Собчак спихнула Волочкову с лестницы
Шоу-бизнес

Разнузданная Волочкова раздвинула ноги прямо на лестнице

Казалось бы, уже все видели фирменные шпагаты Волочковой и удивить публику ей больше нечем. Но Настя все равно знает, как заинтересовать аудиторию.
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"Мои дорогие, с китайским Новым годом! – обратилась балерина к многочисленным фанатам. – Отгадайте длину моего шпагата с вытянутыми носочками... Но шпагат Волочковой точно подходит и вписывается в завершение мраморной лестницы моего особняка. Это одна из причин, по которой я его приобрела! Шпагат Волочковой – это очень изысканное мерило..."

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Только версии злопыхатели пусть высказывают на своих левых и гнилых страничках. Комменты теперь проходят мимо меня! А шпагат грациозный остается, как и мои творческие проекты. Растягивайте и вы. Связки, мышцы и удовольствие! Как это делаю я", – объяснилась артистка за закрытые теперь для комментирования снимки у себя в ленте. 

То, что Волочкова раздвинула ноги в шпагате прямо на лестнице, наверняка вызвало бы шквал язвительных комментариев от подписчиков. Зубоскалили бы, юродствовали и поливали помоями артистку люди наверняка смачно. Но ими, конечно, движет зависть, ибо не имеют такого же шикарного особняка, такой мраморной лестницы и не умеют делать такой шпагат.

Ну а Анастасии Волочковой можно только позавидовать – к 43 годам сохранила отличную форму и гибкость, живет в свое удовольствие, не обращает внимания на злопыхателей. И пусть многие ее считают бессовестной, разнузданной и развратной – Насте плевать.

Автор: Иван Губкин6 февраля 2019, 14:36
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