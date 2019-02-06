Участник "Дома-2" зверски избил случайного прохожего

Арсена Одзелашвили многие считают излишне эмоциональным участником проекта "Дом-2". Из-за вспыльчивости он даже получил срок.

"Я возвращался домой после ссоры с девушкой, разбил свой телефон и попросил у проходившего мимо человека позвонить, – рассказал Одзелашвили. – Он ответил мне матом, я силой забрал у него мобильный и ударил".

Потерпевший, как сообщает журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2", написал заявление в полицию. "У него была выбита пара зубов, я оплатил лечение, – пояснил Арсен. – Это правильно, что я понес наказание за свой проступок".

Напомним, что настоящая фамилия дебошира – Чачанидзе. Псевдоним он взял в честь Арсена Одзелашвили – предводителя антикрепостнического крестьянского движения в Восточной Грузии в первой половине XIX века, которого звали грузинским Робин Гудом.

Говорят, до прихода в "Дом-2" Арсен ничем не занимался и вылетел из института, переспав с дочкой ректора. После этого вел корпоративы, работал в охране казино. На одиозной телестройке "Дом-2" за короткое время он успел поскандалить с Евгением Ромашовым, Саймоном Марданшиным, Захаром Саленко и Ильей Яббаровым. Доходило и до рукоприкладства.