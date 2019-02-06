"Благодаря ей я сегодня жив!": втянутый в скандал с Собчак Виторган рассекретил свою девочку

Скандал вокруг Ксении Собчак, ее мужа Максима Виторгана и предполагаемого любовника Константина Богомолова затронул даже ее свекра Эммануила Виторгана. О невестке легендарный артист говорит уважительно и комплиментарно, а вот жену и дочь просто обожает.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Эммануил Виторган опубликовал фотографию своей супруги Ирины и их маленькой дочери Этель. Как оказалось, 6 февраля у любимой женщины артиста день рождения. "Сегодня день рождения моей Ириши!!! Благодаря этой Женщине я сегодня жив (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Спасибо, мои родные, что есть ВЫ у меня!!! Впервые сегодня, в День рождения Ириши ВЫ увидите и мою дочь Этель!!! Поздравьте, пожалуйста, и поверьте, Ириша Так заслуживает добрых слов!" – обратился к общественности счастливый Эммануил Виторган.

Впервые артист продемонстрировал крупным планом лицо своей маленькой дочери. Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и поздравлениях. А особо наблюдательные подписчики пришли к выводу, что девочка очень похожа на своего старшего брата Максима.

"Поздравляем!!! А малышка Ваша чудо!!! Здоровья всем Вам!", "Уважаемая Ирина! С Днем рождения Вас! Желаю Вам бесконечного женского счастья! Здоровья вам с доченькой! И пусть рядом всегда будет Эммануил Гедеонович! Вы все очень милые, а Этелька-карамелька просто чудо!", "Какие у Вас чудесные девочки 💎 мира и добра Вашему дому", "С днем рождения, Ирина! Самый большой подарок– это ваш лучик Этелечка! Здоровья вам, любви, семейного счастья и что бы доченька только радовала!", "с днем рождения! счастья и гармонии в семейной жизни, крепкого здоровья! Этель, на мой взгляд, оч похожа на Максима))", "Мне тоже так кажется. Копия брата", – прокомментировали фото пользователи Сети.

Ранее Эммануил Виторган высказался о том, как Ксения Собчак выступила в передаче "Эксклюзив" на Первом канале, где рассказала о работе и личной жизни: "Ксюша, дорогая! Прекрасное интервью на 1-ом. Достойное, искреннее... какая ты и есть в жизни! Эммануил Ирина Этель".

Ксения призналась, что переживает тяжелый период, однако о Константине Богомолове предпочла ничего не говорить, заявив, что есть личные моменты, которые она предпочитает ни с кем не обсуждать. После этого в Сети появились данные о том, что Собчак и Виторган якобы находятся в бракоразводном процессе.