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Участница шоу "Дом-2" требует секса от возлюбленного

Ирина Пингвинова. Фото: instagram.com/irinapingvinova
Ира Пингвинова, которая сейчас находится на "Острове любви", очень недовольна возлюбленным Витей Панютой. По словам участницы шоу "Дом-2", молодой человек не тащит ее в постель при первой же возможности, хотя ей этого очень хочется.
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Пингвинова отмечает, что между ней и Панютой еще не было "волшебства" ("волшебством" участники телестройки называют половой акт – Прим. ред.). Она не понимает, почему ее бойфренд не пристает к ней перед сном и не требует интимной близости. Девушка полагает, что охлаждение в их паре наступило из-за частых конфликтов.

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"Я сам по себе такой человек, скупой немножечко на эмоции. Желание у меня есть. Я бы с ней не сидел, не распинался бы. Она меня привлекает и в физическом, и в моральном, я хочу быть с ней", – оправдывался раскрасневшийся Витя на общем собрании.

Было заметно, что Пингвиновой неудобно обсуждать интимные подробности своей личной жизни с другими участниками, поэтому на лобном месте она вдруг заявила, что сама не готова к близости. "Мы решили, что будем забывать все конфликты, которые были на протяжении этих дней, и мы тянемся друг к другу", – добавила участница "Дома-2".

Меж тем, другие жители "Острова любви" принялись подтрунивать над Панютой. Они в шутку называли его "Витька-девственник". Кто-то из присутствующих решил поинтересоваться, сколько женщин было у возлюбленного Пингвиновой.  

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"Больше 20 точно", – после долгих уговоров ответил на вопрос Виктор. "Ты хоть с ними целовался?" – продолжил издевательства ведущий Андрей Черкасов.

"Я матери звонил, когда она давала добро, я приходил и целовал. Я веду себя, как воспитанный молодой человек. Я к ней серьезно отношусь", – продолжал отбиваться от нападок участник "Дома-2".

После слово взял Илья Яббаров. Он отметил, что к 22 годам успел опробовать более 150 женщин, чем очень гордится. "Я думаю, что Виктор стесняется женщину. Она тебе практически уже кричит: "Возьми меня, милый, возьми ночью, отверни камеры, помаши". А ты пугаешься. Надо взять все в свои руки и поймать удачу", – высказал свое экспертное мнение Яббаров из шоу "Дом-2".

Автор: Руслана Алексеева6 февраля 2019, 06:30
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