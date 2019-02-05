Похудевшая Топурия показала шикарное тело
В личном Instagram Кети опубликовала снимок, на котором она запечатлена стоящей у бассейна. За спиной знаменитости открывается роскошный вид на голубую гладь океана.
Фолловеры отметили, что Топурия отлично выглядит, но очень исхудала. Многие предположили, что артистка сбросила вес из-за стресса, который пережила в момент расставания с рэпером Гуфом.
Звезда рассказала о нелегком заработке
Поклонница поп-короля умерла при очень странных обстоятельствах
Маэстро стало плохо
Актриса предстала в наряде, акцентирующем внимание на животе