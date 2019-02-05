Певица Елка жестко ответила на вопросы о детях

Популярная исполнительница объяснила, почему у нее нет детей. Елка стала гостьей нового выпуска шоу Татьяны Лазаревой на YouTube.

В недавнем интервью звезда призналась, что пока не готова заводить детей. По ее мнению, воспитание наследников – очень большая ответственность. Однако певица не считает себя приверженцем идеологии чайлдфри.

Вопросы назойливых поклонников и журналистов о детях она называет бестактными и неуместными. Елка заявила, что не намерена оправдываться перед незнакомыми людьми и делиться подробностями личной жизни.

"Готова ли я – это то, чем я озадачена ежедневно. То, почему у меня все еще нет ребенка. Я не отношу себя к людям, которые называют себя чайлдфри. Просто пока у меня их нет по определенным причинам", – цитирует звезду издание "7Дней".

Исполнительница добавила, что насыщенная гастрольная жизнь не оставляет времени задуматься о малыше. При этом Елка отметила, что хорошо общается с детьми и могла бы стать хорошей матерью. Если звезде не удастся родить наследника от любимого человека, она всегда может обратиться в органы опеки и усыновить ребенка.