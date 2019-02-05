Ведущую Первого канала сняли в борделе среди проституток

17 февраля на Первом канале состоится премьера тревел-шоу с задорной и очень любознательной Жанной Бадоевой. Корреспондент "Дни.ру" узнал, куда и зачем поехала ведущая.

Никаких набивших оскомину советов, куда поехать и что посмотреть. Никаких "взгляните направо – вам откроется чудесный вид". Зрители наконец-то получат ответы на самые жгучие вопросы и узнают о жизни иностранцев всю подноготную.



Сколько стоит детский сад в Сингапуре и почему там не выводят малышей на прогулку, как выглядит роддом в Амстердаме и чего стесняются жрицы любви с улицы красных фонарей, сколько зарабатывают гондольеры и где принято хоронить в Венеции... Жанна Бадоева обо всем этом рассказывает со знанием дела!

Особенно понравится зрителям сюжет о том, как занимаются проституцией в Нидерландах. Ведущая отправилась в бордель и узнала тарифы.

"Меня всегда интересовала жизнь иностранцев изнутри, – рассказала Жанна "Дни.ру". – Что у местных в холодильнике, какие у них больницы, сколько они тратят на свет и воду в месяц, как живется их пенсионерам. Этой простой информации нет нигде. Конечно, самая сложная часть нашей программы – найти героев, которые пустят к себе домой, честно расскажут о привычках и традициях, о ценах и зарплатах. И очень хорошо, что в нашей команде работают такие крутые специалисты, которые способны внедриться даже к инопланетянам".