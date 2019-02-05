Смерть Децла вызвала волну негодования

Поп-певица Глюк'oZa не поверила в искренность музыкантов, выражающих слова скорби по поводу смерти рэп-исполнителя. Пост, посвященный Децлу, появился на ее странице в Instagram. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал заявление звезды.



Чиновник согласился с исполнительницей. По его мнению, проблема забвения артистов еще при жизни стала крайне распространенной, и смерть Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, стала очередным отрицательным примером. Манукян призвал россиян чаще вспоминать о выдающихся личностях без какого-либо повода.

"Наталья Ионова говорит о важных вещах. Да, это факт – мы вспоминаем об артистах, лишь когда они умирают. Но что нам мешает напоминать об этих людях, когда они живы? Давайте хотя бы о народных артистах СССР не забывать", – отметил он в интервью корреспонденту "Дни.ру".



Как утверждает член экспертного совета, самыми известными народными артистами являются актер Армен Джигарханян, певицы София Ротару и Алла Пугачева. Но главной причиной их популярности стали скандалы, которые активно обсуждаются на всех федеральных каналах.

"Так давайте же вспомним о том, что живы Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили, Василий Лановой и Вера Васильева, Татьяна Доронина и Владимир Андреев, Олег Стриженов и Георгий Данелия, Владимир Наумов и Инна Макарова, Марлен Хуциев и Людмила Чурсина, Родион Щедрин и Эдита Пьеха, Игорь Кириллов и Юрий Соломин. Юбилейные даты позволили вспомнить о Юрии Темирканове, Галине Волчек, Марке Захарове, Инне Чуриковой, Александре Пахмутовой и Юрии Башмете", – пояснил Вадим Манукян.

Чиновник поинтересовался, помнят ли зрители об актере Николае Сличенко и его театре "Ромен", об актрисе Юлии Борисовой, "ставшей народной артисткой СССР полвека назад", о педагоге Владимире Этуше, "которому пришлось завершить театральную карьеру по состоянию здоровья", о вдове Муслима Магомаева и оперной певице Тамаре Синявской.

Манукян считает, что россияне должны с уважением относиться к талантливым знаменитостям и вспоминать о них не только по праздникам. "Мы не умеем вспоминать об этих людях без повода? Нам нужен юбилей, скандал, несчастье, болезнь или смерть, чтобы снова заговорить о них? Нет! Так к народному достоянию относиться нельзя! А эти прекрасные люди – именно народное достояние!" – заявил он.

Ранее Глюк'oZa опубликовала разоблачительный пост, в котором прокомментировала известие о смерти Децла. Она обвинила скорбящих музыкантов в лицемерии. Наталья Чистякова-Ионова отметила, что многие исполнители заговорили о творчестве Кирилла Толмацкого только после его кончины, а когда музыкант был жив, никто о нем не вспоминал.