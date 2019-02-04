Бесстрашная Дапкунайте бросилась помогать паникующим москвичам
На месте ночного пожара в кирпичном семиэтажном доме в центре столицы работают криминалисты. Работники экстренных служб разбирают завалы в сгоревших квартирах.
На данный момент жертвами пожара стали семеро человек. Среди жильцов дома много знаменитостей, в их числе – Дапкунайте. После пожара актриса несколько часов не выходила на связь. Но, к счастью, выяснилось, что артистка не пострадала.
"Дорогие друзья, на Никитском бульваре ночью случилась трагедия. Соболезную пострадавшим. Со мной и сыном все в порядке", – написала 56-летняя Дапкунайте на своей страничке в Instagram. В свою очередь агент актрисы Раиса Фомина сообщила, что во время пожара звезда помогала пострадавшим, передает агентство городских новостей "Москва".
Напомним, пожар случился в ночь на 4 февраля. Ему был присвоен второй, повышенный уровень сложности. По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело. Спасателям удалось эвакуировать 42 человека.
Как писали "Дни.ру", это здание называют "звездным" домом. В частности, там расположена квартира художника Никаса Сафронова. По первоначальным данным, возгорание началось в квартире, принадлежащей музыканту Юрию Башмету. В ней проживала его дочь Ксения.
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