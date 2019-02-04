Россияне потеряли Дапкунайте после смертоносного пожара в ее доме

Известная актриса не отвечает на телефонные звонки после ЧП в доме в Калашном переулке Москвы. Не может выйти на связь с Ингеборгой Дапкунайте и ее агент Раиса Фомина.

Квартира артистки находится в доме, пострадавшем от пожара. По некоторым данным, огонь начал распространяться именно там, где проживает Дапкунайте. Но информация на этот счет разнится. По словам агента артистки, огонь возник далеко от квартиры звезды.

Фомина рассчитывает в ближайшее время все же дозвониться до знаменитости, передает НСН. Не получилось выйти на связь со звездой и у журналистов.

Агент предполагает, что с Дапкунайте ничего не случилось, сообщает РИА ФАН. "Она не берет трубку, потому что всю ночь не спала, отдыхает. С ней все в порядке. Пожар произошел в другом крыле. Здание расположено буквой П. Вот она в одной "ножке" живет, а пожар был в противоположной", – цитирует Фомину радиостанция "Говорит Москва".

Напомним, что пожар произошел в ночь на 4 февраля. Ему был присвоен второй, повышенный уровень сложности. Происшествие унесло жизни четырех человек. По факту их смерти Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Спасателям удалось эвакуировать 42 человека.

Как писали "Дни.ру", это здание называют звездным домом. В частности, там расположена квартира художника Никаса Сафронова. По первоначальным данным, возгорание началось в квартире, принадлежащей музыканту Юрию Башмету. В ней проживала его дочь Ксения. Среди пострадавших при пожаре оказалась известная художница Елена Лаврека. Она госпитализирована с ожогами.