Злопамятная Собчак набросилась на разлучницу Волочкову

Ксения Собчак не считает балерину Анастасию Волочкову великой танцовщицей. Судя по всему, телеведущая не простила бывшей подруге старую обиду.

Ксения отметила, что когда-то очень хорошо общалась с Анастасией. Более того, она первая, кто помог Волочковой обосноваться в Москве после переезда. Теледива познакомила танцовщицу не только с жизнью столицы, но и со своими приятелями, за что горько поплатилась.

В то время Ксения дружила с олигархом Вячеславом Лейбманом, и у них был роман. Мужчина подруги показался очень интересным Волочковой.

Что происходило после этого между балериной и женихом Собчак, история умалчивает, однако билеты на поезд Москва-Санкт-Петербург, где пара ехала вместе, до сих пор хранятся у Ксении. Дружбе пришел конец. По словам теледивы, танцовщица поступила подло.

В программе Первого канала "Эксклюзив", которая только-только увидела свет, Ксения уверила, что давно простила разлучницу и зла на нее держит. Однако после отметила, что Волочкова не является примером для подражания для кого-либо. "Где сейчас Анастасия? В шпагате на Мальдивах. Только этим и славна", – набросилась с критикой Собчак.