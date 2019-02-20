"Лук в капроне": устроившую стриптиз-шоу Лорак подвергли жестоким насмешкам

Исполнительница выложила на своей странице в Instagram откровенное видео, которое взбесило пользователей соцсети. Ани Лорак показала в ролик из выступления в Нальчике.

На сцене певица находилась в телесном облегающем комбинезоне, который создал впечатление, что Каролина – голая. Многие поклонники посчитали одеяние Лорак вульгарным.

Также Лорак выступила в уже "традиционном" наряде на концертах – бежевом купальнике, который певица надевает вместе с шубой из перьев. Оба костюма фолловеры подвергли насмешкам и жесткой критике.

"Смешно смотреть. Напоминает лук в капроне", "Это жесть, так и так вы красивая, зачем вам вот так себя показывать?", "Какой колхозный дизайнер такое предложил???", "Жаль камушков на попу не хватило", "А платье где? Что же не голая-то выходит? Надо было до конца раздеваться!" – возмутились в комментариях под видео пользователи соцсети. "Стриптиз-шоу... Как бы не пыталась показать себя "секси", в ней этого совсем нет. Смешно", – добавили другие фолловеры, критикуя Ани Лорак.

Одна из подписчиц отметила, что после развода Лорак стала вульгарной. "Я восхищалась вами, теперь становиться противно", – высказала свою досаду пользовательница Сети.

Напомним, 18 февраля Лорак выступила с концертом в рамках шоу Diva в городе Ессентуки. На сцене певица появилась в синем купальнике. Некоторые пользователи жестко раскритиковали образ артистки. По их мнению, 40-летняя Лорак должна выбирать более скромные наряды.