''Беременна?'': пустившаяся во все тяжкие Лорак показала подросший живот
В личном Instagram Ани показала небольшой фрагмент своего выступления. Лорак предстает перед зрителем в откровенном платье в стиле бурлеск.
Наряд выгодно подчеркивал красивую грудь артистки и оголял стройные ноги. Меж тем, поклонникам показалось, что под обтягивающим концертным костюмом угадывается подросший живот.
Интернет-обыватели тут же обратили внимание на несовершенство фигуры знаменитости и принялись спрашивать ее о возможной беременности. "Мне показалось, или она беременна?", – удивлялись комментаторы.
Меж тем, выяснилось, что среди фанатов Ани много моралистов. Звезду отчитали за нарочитую сексуальность, мол, звезда подает плохой пример своей дочери. Также пользователи Сети отмечали, что после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу Лорак пустилась во се тяжкие.
"Медленно, но уверенно Ани Лорак превращается в силиконовую долину🤦♀ Остановитесь, Каролина😏(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Была вашей поклонницей,теперь нет,противно,развратно.Далеко не молодая уже,😂", "Что за разминка?Нелепые наклоны,,поклоны", "После развода,стала не певица,а стриптезерша, муж держал в рамках приличия", - рассуждали фолловеры.
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