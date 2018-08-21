Звезда шоу "Холостяк" потеряла дочь

Участница популярных телепроектов "Холостяк" и "Танцы" Елена Головань внезапно разоткровенничалась с поклонниками. Модель рассказала, что у нее отобрали дочь.

По словам Елены, ребенка у нее отнял бывший гражданский муж. Между возлюбленными произошел серьезный конфликт, в результате которого Головань потеряла возможность воспитывать наследницу.

Модель долгое время скрывала наличие ребенка от общественности, она никогда не выкладывала снимки дочери в соцсети. Эта тема для Елены очень болезненна, поэтому комментировать ее она не любит.

"У меня есть дочь, которая осталась с первым гражданским мужем. Ее зовут Настя. Он просто отобрал ее у меня и все. Да, я серьезно. Я должна кричать об этом? Не хочу говорить на эту тему", – рассказала девушка во время прямого эфира в Instagram.

Напомним, что Елена Головань запомнилась зрителям со второго сезона проекта "Танцы", а позже и участием в шоу "Холостяк" с Егором Кридом. Правда, до финала ей дойти не удалось.

После завершения программы многие "невесты" Крида обрели популярность в Сети – стали востребованными Instagram-моделями. Из-за возросшей популярности всплыли пикантные подробности их личной жизни.

Недавно стало известно, что участница "Холостяка", секс-коуч Елена Рыдкина после шоу сменила сексуальную ориентацию. Теперь она встречается с девушкой.

"Такое трепетное и нежное чувство... Из-за того, что все эти годы я строила отношения только с мужчинами, с женщиной я себя чувствую в этих сферах где-то в районе 15-16 лет. Так много осторожности, внимания к процессу, деликатности, даже робости!" – призналась Рыдкина в интервью.