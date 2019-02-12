57-летний Цекало не понравился друзьям его молодой невесты

В окружении Дарины Эрвин, невесты, рассказали о том, что влюбленные подписали необходимые документы для свадьбы в Америке. Однако далеко не все друзья одобрили ее выбор.

Как выяснили журналисты, Дарина Эрвин родилась в состоятельной семье в Казахстане и часто ездила в Америку. После школы она перебралась туда насовсем. В Нью-Йорке Дарина поступила на факультет актерского мастерства, получила гражданство. "Она очень умная девушка. Знает русский (правда, говорит с ужасным акцентом), английский и иврит. Увлекается живописью – у нее неплохо получается, есть даже своя студия", – рассказал репортерам ее друг Бен.

По его словам, Эрвин пользовалась популярностью у противоположного пола, но была крайне избирательна. На протяжении пяти лет встречалась с немцем. "Он известный писатель из Берлина. Отношения длились почти пять лет. Причина расставания банальная – Дарина не решилась выйти за него замуж, хотя предложение получила. Через шесть месяцев встретила русского, с которым до сих пор вместе", – сообщил приятель Эрвин.

"Дарина с Сашей уже подписали необходимые документы для свадьбы в Беверли-Хиллз. Она познакомила возлюбленного с родителями, те одобрили выбор. Правда, некоторые друзья не поддержали – им не понравился Цекало. Дело в том, что ребята обожали бывшего бойфренда Дарины – немца. Но не судьба... Зачем ей нужен Цекало? Деньги? Вы думаете, у нее их нет? Сомневаюсь... Но это ее жизнь!" – цитирует Бена StarHit.

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