Знаменитую актрису втянули в жуткое дело с похищением ребенка

Известную российскую актрису Ирину Усок задержали в США. Артистка ожидает суда по обвинению в похищении ребенка.

Ирину Усок задержали прямо в аэропорту Нью-Йорка. Актриса только прилетела из России в США – и сразу попала в руки полиции.

Ирину поместили в местный изолятор. Актриса ожидает суда. Ее подозревают в киднеппинге – похищении ребенка. Обвинение очень серьезное, передает телеграм-канал Mash.

Ирина Усок – актриса театра "Содружество актеров Таганки". Она также известна российскому зрителю по ролям в сериалах и фильмах – в частности, "Даша Васильева – любительница частного сыска" и "Мама, не горюй".

Напомним, в конце прошлого года в США арестовали россиянку Марию Бутину – ее обвинили в работе "иностранным агентом". Женщине грозит пять лет тюрьмы и большой штраф.

На Смоленской площади говорят, что процесс вокруг Бутиной не имеет ничего общего с правосудием, а является политическим давлением. Марию уже сравнивают с другой россиянкой – Анной Чапман, которая в 2010 году была арестована в США по обвинению в финансовых махинациях, а позднее обменена и передана России.

Также в американских тюрьмах находятся два российских гражданина, получившие большие сроки – Виктор Бут и Константин Ярошенко. Бут осужден в 2012 году на 25 лет тюрьмы якобы за торговлю оружием и поддержку терроризма. Ярошенко в 2011 году получил 20 лет тюрьмы – за "подготовку транспортировки крупной партии наркотиков". В России обвинения против Бута и Ярошенко считают сфабрикованными.

Что касается Ирины Усок, то она рассказывала, что недавно встретила любовь всей своей жизни. Этот человек индус. Живет в Нью-Йорке. По это причине Ирина в последние годы часто ездила в США. Теперь ее обвинили в похищении ребенка – возможно, к этому причастен ее друг.