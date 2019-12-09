Сальная Волочкова в трусах показала большую дырку

Анастасию Волочкову раскритиковали в Сети после того, как она выложила новые фото. Пользователи остались под неприятным впечатлением из-за кадров, на которых артистка запечатлена в странном виде.

Анастасия Волочкова не устает эпатировать публику. Так, на прошедших выходных балерина обнародовала видео, на котором ее засняли готовящей плов. Правда, артистка сразу призналась, что кулинария это не ее, максимум, что она в состоянии сделать – нарезать морковку. Сама танцовщица, как мы знаем, употребляет только салатные листья, шпинат и перепелиные яички. Однако на сей раз балерина решила порадовать своего возлюбленного, поэтому решилась на кое-что посущественнее. Готовила артистка в оригинальном костюмчике – в майке и в шортах – тигровой расцветки.

По какой-то причине на Анастасию подписчики буквально набросились с критикой. Они обвинили ее в том, что у нее якобы немытая голова, что наряд ей категорически не подходит, да и выглядит она, по мнению некоторых комментаторов, пьяной. Артистка не стала молчать в ответ. Она выложила еще пару фото, на которых предстала в шпагате в том же наряде, только еще сверху накинула куртку, а ноги обула в красные унты.

Волочкова заявила, что почему-то людям куда интереснее разглядывать ее частные фото, чем снимки с благотворительных концертов. "Оказывается многим интереснее трепать языком с дивана, чем выразить радостные эмоции счастью других, или совершить что-то созидательное, да или просто пойти в зал и поработать и привести свои телеса в форму. Какой-то дикий взрыв комментариев и лайков под моим постом, где я провожу вечер с любимыми, готовлю плов, мы смеемся и расслаблено проводим время. В то время, как видео моего концерта с детьми имеет в 10 раз меньше просмотров... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – пожаловалась балерина.

Самое интересное, что и тут подписчики нашли, к чему придраться. Особо наблюдательные пользователи Сети умудрились разглядеть на одном сапоге Анастасии Волочковой большую дырку. Другие не оставили без внимания волосы балерины, назвав их сальными. Подписчики инстаграм-аккаунта артистки пришли в ужас и еще пуще стали ее критиковать.

Сама же Анастасия не понимает, почему люди такие злые. "Живите позитивом и радостью! Давайте веселиться и радоваться позитиву друг друга, а не осуждать за него!😊 У каждого из нас своя жизнь, в которой каждый отдыхает и работает как хочет. Я считаю, что высказывать непрошенное мнение о внешности и давать советы, в чем ходить дома перед любимым человеком и домашними, это как минимум бестактно! Но у каждого есть право выбора, у каждого свои интересы и мысли. Но главное, чтобы мысли были светлыми, а слова действия добрыми. Чувство самоиронии мне присуще всегда!😊 Умейте смеяться над собой🤷‍♀ , радоваться жизни, и жить станет интереснее", – призвала подписчиков Анастасия Волочкова.