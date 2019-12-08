Пугачева рассказала о постыдном занятии в детстве

Народная артистка СССР рассказала, что в детстве следила за всеми важными событиями в мире кино. "Когда мне было 10 лет, в Москве прошел Международный кинофестиваль в 59-м году. Мы, девчонки, были так поражены, какие там женщины были!", – вспомнила Алла Пугачева.
Через два года к ней в руки попал журнал "Спутник кинофестиваля" со снимками популярных в то время актрис: "А там были дивы такие… Они с сигаретами, такие красавицы". Чтобы стать ближе к звездам, Алла Пугачева тоже начала курить.
Сейчас певица жалеет о том, что пристрастилась к такому постыдному занятию в детском возрасте. Однако в тот момент будущая звезда считала, что нужно поступать именно так, передает Teleprogramma.pro.
На протяжении всей музыкальной карьеры исполнительницу не покидала мечта стать киноактрисой. Но знаменитые режиссеры не хотели работать с Примадонной, так как боялись, что зрители не смогут правильно оценить картину.
"Режиссеры плохо представляли, что известная певица Пугачева поучаствует в ВОВ, например. Они мне часто говорили: "Все будут смотреть на тебя, а нашу работу режиссерскую обсуждать не будут", – поделилась народная артистка.
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