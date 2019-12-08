"Угомонитесь!": Королева взорвалась после попойки 17-летнего сына

На записи, опубликованной в Сети, 17-летний наследник артистки сидит за столом вместе с друзьями. Молодые люди громко слушают музыку, танцуют и пьют алкоголь. Автор публикации обратился за разъяснением к певице.
Наташа Королева быстро отреагировала на видеоролик. Исполнительница попросила журналистов не вмешиваться в личную жизнь ее сына. "Мама в курсе! Угомонитесь!", – оставила гневный комментарий певица в аккаунте издания "Версия Инфо".
Большинство пользователей оказались на стороне артистки. Они заявили, что в поведении 17-летнего Архипа нет ничего странного. "Все правильные такие! В юности не шалили сами!", "Да и ладно. Тусит ведь, не убивает никого", – делились мыслями комментаторы.
Напомним, журналисты внимательно следят за личной жизнью сына Наташи Королевой. Ранее стало известно, что Архип расстался с участницей шоу "Дом-2" Марией Слугиной и закрутил роман с дочерью концертного директора матери Марины Наринской. Молодой человек пока не комментирует эти слухи, уточняет Teleprogramma.pro.
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