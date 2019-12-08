Героиня скандальных хроник: раскрыта сущность Юлианны Карауловой

По мнению знаменитой шаманки Елены Hristafarida, будущее исполнительницы сложится успешно и гармонично. Это связано с тем, что в раннем возрасте Юлианна выбрала правильный путь, избежав многолетних поисков себя и потери времени на ошибки и откаты.
Эксперт утверждает, что Карауловой предстоит блистать на тусовках и купаться во внимании публики. При этом она имеет все шансы стать героиней скандальных хроник.
Примечательно, но успех звезду ждет не только в вокальном направлении. Артистка продолжит работу на телевидении, а также получит предложения сняться в кино и сериалах.
Юлианне удастся реализовать себя в замужестве и материнстве. Потому что по натуре своей она достаточно чувственная и нежная женщина.
Шаманка Hristafarida также высказалась относительно недавно полученной травмы Карауловой во время отпуска. Елена уверена, что таким путем Вселенная хочет удержать Юлианну от принятия поспешных решений и дать ей возможность на некоторое время замедлиться и найти гармонию в себе.
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