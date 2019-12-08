"Заложница обстоятельств": Басков вступился за оскандалившуюся Ротару

7 декабря на стадионе ВТБ Арена в Москве состоялся фестиваль "Песня года". На сцене выступили такие популярные исполнители, как Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев и Лариса Долина. Однако главной сенсацией вечера стало появление певицы Софии Ротару перед российской публикой.
В прошлом году вокруг украинской артистки разразился громкий скандал. Исполнительница отказалась выступать на "Песне года", объяснив свое решение введением на Украине военного положения и нежеланием провоцировать соотечественников. Заявление певицы вызвало негативную реакцию российских поклонников.
За кулисами "Песни года" Николай Басков поддержал Софию Ротару. Он напомнил, что исполнительница отдала песне 50 лет и всегда была вне политики. Однако в прошлом году артистка стала "заложницей обстоятельств". По его мнению, российской публике следует прекратить травлю.
"София Михайловна не девочка уже. Вы представьте, как она приняла эту ситуацию. Когда я ей звонил, она была просто подавлена. Какие-то люди в один момент захотели перечеркнуть все, что она делала 50 лет для нашей российской, советской эстрады, это неправильно", – цитирует Николая Баскова Super.ru.
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