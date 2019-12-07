Леонтьев в скромном костюме поведал со сцены об ограблении

Певец Валерий Леонтьев поучаствовал во вручении наград Национальной музыкальной премии "Виктория". Получая свою заветную статуэтку знаменитость неожиданно рассказал об ограблении прямо со сцены.



Любопытно, что на мероприятии все звезды отечественной эстрады пели вживую. Стоит заметить, что это редкость, особенно когда концерт записывают на камеру для дальнейшего выпуска в эфир.

Леонтьев, который в марте отпраздновал свой 70-летний юбилей, получил премию за вклад в развитие отечественной музыки. В этот раз, наряжаясь для церемонии, артист предпочел не облачаться в ставшие для многих уже привычными эпатажные драные кофточки и штаны, а выбрал для себя скромный, но элегантный черный костюм, дополнив образ галстуком и рубашкой в тон.

Как сообщает издание StarHit, во время вручения статуэтки певец решил поделиться с аудиторией забавной историей. Так он поведал, что однажды его ограбили.

"Как говаривал Юлий Цезарь, я уж не знаю, где я был в это время: "Пришел, увидел, прихватил!" Так вот, что касается "прихватил".... Когда чесанули мою квартиру, а в ней есть витрины, где находятся всякие памятные подарки, награды... Так вот грабители пощадили эти витрины, потому что были, видимо, совершенно безразличны к достижениям шоу-бизнеса. Или, наоборот, очень их уважали. Хочется верить во второй вариант, конечно", – отметил Леонтьев.

Он не уточнил, о каком именно ограблении идет речь. В последний раз имя артиста в криминальных сводках значилось аж в 2012 году. Злоумышленники вынесли из его апартаментов пять миллионов рублей, ювелирные украшения, часы с бриллиантами. На тот момент Валерий был на гастролях, а его супруга — в Америке. Воров до сих пор не нашли.

