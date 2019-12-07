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Шоу-бизнес

Леонтьев в скромном костюме поведал со сцены об ограблении

Валерий Леонтьев. Фото: www.globallookpress.com
Певец Валерий Леонтьев поучаствовал во вручении наград Национальной музыкальной премии "Виктория". Получая свою заветную статуэтку знаменитость неожиданно рассказал об ограблении прямо со сцены.
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Любопытно, что на мероприятии все звезды отечественной эстрады пели вживую. Стоит заметить, что это редкость, особенно когда концерт записывают на камеру для дальнейшего выпуска в эфир.

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 Валерий Яковлевич Леонтьев

Валерий Яковлевич Леонтьев певец

Леонтьев, который в марте отпраздновал свой 70-летний юбилей, получил премию за вклад в развитие отечественной музыки. В этот раз, наряжаясь для церемонии, артист предпочел не облачаться в ставшие для многих уже привычными эпатажные драные кофточки и штаны, а выбрал для себя скромный, но элегантный черный костюм, дополнив образ галстуком и рубашкой в тон.

Как сообщает издание StarHit, во время вручения статуэтки певец решил поделиться с аудиторией забавной историей. Так он поведал, что однажды его ограбили.

"Как говаривал Юлий Цезарь, я уж не знаю, где я был в это время: "Пришел, увидел, прихватил!" Так вот, что касается "прихватил".... Когда чесанули мою квартиру, а в ней есть витрины, где находятся всякие памятные подарки, награды... Так вот грабители пощадили эти витрины, потому что были, видимо, совершенно безразличны к достижениям шоу-бизнеса. Или, наоборот, очень их уважали. Хочется верить во второй вариант, конечно", – отметил Леонтьев.

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Он не уточнил, о каком именно ограблении идет речь. В последний раз имя артиста в криминальных сводках значилось аж в 2012 году. Злоумышленники вынесли из его апартаментов пять миллионов рублей, ювелирные украшения, часы с бриллиантами. На тот момент Валерий был на гастролях, а его супруга — в Америке. Воров до сих пор не нашли.

Автор: 7 декабря 2019, 14:02
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