Изголодавшуюся по сексу певицу Глюкозу закидали камнями

На просторах Сети появился ролик, который был сделан после того, как Глюкоза вернулась с индонезийского острова Бали. Запечатленный на нем танец певицы в самом деле выглядит весьма странно.
"Наташ, может все-таки нужно ***** [заняться сексом – прим. ред.]? Пусть не с мужем, а хоть где-то на стороне. Глюкоза: когда слишком хочется", – написала Миро в своем телеграм-канале. Стоит отметить, что многим пользователям Сети движения Чистяковой-Ионовой пришлись по душе. "Глюкоза на своем личном примере показывает нам как нужно отрываться в этот пятничный вечер. Энергии у певицы хоть отбавляй!", – написали авторы одного из телеграм-каналов.
Напомним, ранее певица Глюкоза в очередной раз продемонстрировала прекрасную фигуру. Она предстала в белоснежном обтягивающем платье.
Артистка сделала яркое селфи и выложила в "Инстаграм". Глюкоза запечатлена в наряде с глубоким декольте, драпировка на груди напоминает купальник.
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