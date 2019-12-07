Полину Гагарину жестко унизили в эфире шоу "Голос"

Во время своего выступления Арсений Курчанин из команды Сергея Шнурова явно позволил себе лишнего. Он исполнял композицию знаменитой группы "Руки вверх" – "Лишь о тебе мечтая", выбрав при этом для себя образ гопника с района. Для номера молодой человек облачился в зеленый спортивный костюм, надел модную в 90-х годах кепку, а дополнили образ массивные золотые часы.
Впрочем, и хороший вокал, и уверенное поведение на сцене были перечеркнуты одной дерзкой выходкой. Во время выступления юноша подошел к наставнице Полине Гагариной и прямо перед нес бросил горсть семечек, по всей видимости, решив угостить певицу лакомством, но сделав это совершенно развязано.
"Держи, малая, от души!", – выдал Арсений, опустив ладонь с семечками возле кнопки. Стоит заметить, что Полина является одной из наставниц шоу "Голос" и также решает судьбу участников.
Подобного отношения к себе Гагарина не поняла, равно как и зрители программы. Она заметила, что на прослушиваниях Курчанин вел себя как достойный интеллигентный молодой человек. Тем не менее, звезда отечественного шоу-бизнеса подчеркнула, что скорее всего такое влияние на юношу оказал его наставник – знаменитый хулиган Сергей Шнуров.
Разумеется, что оставить без внимания постановку номера с оскорблением одного из наставников шоу "Голос" Полина просто не смогла. Певица высказала свои претензии коллеге, после чего тот убрал семечки с ее стола и отдал лакомство одной из зрительниц проекта.
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