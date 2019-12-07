Эрнст о Пугачевой: Придется ее снять в ближайшее время
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сделал громкое заявление на премьере картины "Тот самый концерт", посвященной певице Алле Пугачевой. Медиаменеджер рассказал о кинокарьере Примадонны.
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