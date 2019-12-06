Лазарев сделал важное заявление о поездке на "Евровидение" в третий раз

"Я еще могу удивить, мне есть, что показать, у меня много качеств, в том числе и музыкальных, которые я, может быть, на конкурсах в 2016 и 2019 годах не продемонстрировал, – улыбается Сергей. – Так что, не исключаю возможности поехать на "Евровидение" еще раз. Но, заявляю со всей ответственностью, это точно случится не 2020 году".
Популярного певца можно понять – он задумал новое грандиозное шоу, премьера которого намечена на весну 2021 году. Поэтому сейчас артист намерен сосредоточиться на подготовке к нему и на записи музыкального материала. Он ведь привык не только удивлять, но и быть законодателем стиля, звучания.
В будущем году выбором, подготовкой участника и трансляцией конкурса будет заниматься Первый канал. Имя артиста и песню ему надо будет назвать до конца марта. Пока же ходят слухи, что представлять Россию могут Александр Панайотов, Ольга Бузова или Zivert.
"На мой взгляд, должно ехать какое-то новое имя, новый артист, – считает Лазарев. – Но выделять кого-то сейчас я бы не хотел, чтобы меня не обвинили потом в пристрастности".
Рассказал певец и о собственных музыкальных вкусах. "Сейчас на сцене много случайных людей, но время расставит все на свои места, – говорит Сергей Лазарев. – Лично мне нравится Zivert, ее песня Life, что называется, зашла. А вот совсем молодые исполнители, типа, Тимы Белорусских, это не совсем мое. Но я понимаю, что есть аудитория, которая его слушает".
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