"Хватит быть убогой": жесткий выпад Бородиной взбесил народ

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина рассердила подписчиков, выступив в "Инстаграме" с критикой в адрес блогера. Телезвезда рассказала пользователям, как сотрудники ее салона красоты выгнали девушку из заведения, пишет "Экспресс газета".
Блогер, имя которой не называется, решила заснять происходящее в заведении на камеру, после чего работники выставили ее за дверь. В итоге на странице Бородиной развернулась бурная дискуссия, большинство участников которой встали на сторону посетительницы.
Ксения не принесла девушке извинений и поддержала своих сотрудников. Она обвинила блогера в желании обрести популярность за счет скандала, а также в нарушении закона о сборе информации о частной жизни. Подписчики возразили ведущей, что съемка велась в общественном месте. Однако Бородина решила закрыть тему, к которой, по ее словам, было приковано слишком много внимания.
Пользователей возмутила такая реакция. Работников салона красоты они окрестили "быдлом", а звезду упрекнули отсутствии грамотности и воспитания. "С каждой новостью о тебе ты пробиваешь очередное дно. Ксюша, хватит быть такой убогой. Меняйся", – написал один из комментаторов.
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