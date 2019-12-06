"Хватит быть убогой": жесткий выпад Бородиной взбесил народ

Телеведущая ревностно защищала сотрудников своего салона, которые выставили посетительницу за дверь. В ее инстаграм-аккаунте развернулась бурная дискуссия.

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина рассердила подписчиков, выступив в "Инстаграме" с критикой в адрес блогера. Телезвезда рассказала пользователям, как сотрудники ее салона красоты выгнали девушку из заведения, пишет "Экспресс газета".

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Блогер, имя которой не называется, решила заснять происходящее в заведении на камеру, после чего работники выставили ее за дверь. В итоге на странице Бородиной развернулась бурная дискуссия, большинство участников которой встали на сторону посетительницы.

Ксения не принесла девушке извинений и поддержала своих сотрудников. Она обвинила блогера в желании обрести популярность за счет скандала, а также в нарушении закона о сборе информации о частной жизни. Подписчики возразили ведущей, что съемка велась в общественном месте. Однако Бородина решила закрыть тему, к которой, по ее словам, было приковано слишком много внимания.

Пользователей возмутила такая реакция. Работников салона красоты они окрестили "быдлом", а звезду упрекнули отсутствии грамотности и воспитания. "С каждой новостью о тебе ты пробиваешь очередное дно. Ксюша, хватит быть такой убогой. Меняйся", – написал один из комментаторов.