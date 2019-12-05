"Принцесса": певица Глюкоза без лифчика взбудоражила фантазию россиян

Знаменитость в очередной раз продемонстрировала прекрасную фигуру. Певица Глюкоза предстала в белоснежном обтягивающем платье.

Артистка сделала яркое селфи и выложила в "Инстаграм". Она запечатлена в наряде с глубоким декольте, драпировка на груди напоминает купальник.

Глюкоза не надела бюстгальтер, поэтому поклонники смогли увидеть очертания ее бюста. Кроме того, звезда распустила волосы и нанесла макияж. Золотистые тени в сочетании с подведенными ресницами и аккуратными стрелками, нюдовая помада сделали образ нежным и завершенным.

Фото Натальи Чистяковой-Ионовой разбудили фантазию россиян. Они стали бурно обсуждать снимки, награждая певицу разными эпитетами: "Принцесса", "Красивая и сексуальная, как всегда", "Наташ, все фотки идеальные", "О боже!!! Какая красавица! Нельзя так хорошо выглядеть!"

Примечательно, что на сей раз никто не стал критиковать звезду. Новый образ певицы Глюкозы пришелся по вкусу пользователям соцсети.

Артистка в свои 33 года является матерью двух девочек. При этом она может похвастаться прекрасной фигурой. Несмотря на то что певица Глюкоза состоит в браке, она регулярно публикует в соцсети пикантные кадры. За это многие ругают ее, напоминая, что такое поведение для замужней женщины неприемлемо.