"Как помет мамонта": Волочкову в кружевном боди назвали дряхлой

Бывшая прима Большого театра вновь эпатировала общественность. Анастасия Волочкова умеет завести публику.

Знаменитая балерина не сходит с первых полос желтой прессы. Скандалы, смелые высказывания и дерзкие выходки Анастасии Волочковой никогда не остаются незамеченными. Все это вызывает восторг у поклонников и приступы ярости у злопыхателей.

Из-за завистников, к слову, отставной приме приходится закрывать комментарии к публикациям в личном "Инстаграм". Недруги так активны в микроблоге Волочковой, что становится не по себе.

Между тем, на злобные выпады обывателей Анастасии Волочковой плевать. В полной уверенности, что ей все завидуют, она выкладывает фото одно провокационнее другого. Поэтому совсем неудивительно, что ее снимок в прозрачном элементе нижнего белья – кружевном боди – вызвал массу откликов.

Подписчики мужского пола, например, просто сошли с ума от вида балерины. Анастасию Волочкову разве что богиней не называли.

Боже ну она прекрасна, как ее разлюбить, она великолепно сексуальная❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Фото супер, но надо поближе !!!!!!❤️❤️❤️👏👏🏼👏", "Молодая, красивая, стройная !!! 👍👍👍👏👏👏🔥😍❤️👌", "Стареет блин, зайка 🤦🏼‍♂️ я не успею наверное вырасти и жениться на ней уже 🤦🏼‍♂️", – писали возбужденные мужчины.

От дам же Анастасия Волочкова получила порцию критики. От некоторых сообщений под снимком танцовщицы смешно до слез.

"Вы хотя бы видели это фото? Там лицо перекошено..", "Очень плохой фотошоп. Кабинка душевая и полотенца "поплыли", "Древняя вы уже Настя, как говно мамонта", "Дряхлая обвисло все", "Ну вы прям чудовище, ей богу 🤬", – писали завистницы.