"Целые сутки донимали": Лещенко пострадал из-за раздутой истории с Бузовой

Нелепая оговорка поющей телеведущей Ольги Бузовой стала новостью номер один в светских хрониках и весь день муссировалась СМИ. По мнению экспертов, это может быть плохим признаком.

В Сети обсуждают глупую ошибку, которую допустила певица Ольга Бузова со сцены популярной музыкальной премии. Вокалистка так разволновалась, что перепутала фамилию Народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Она назвала его: "Левченко".

Этот позорный момент быстро разлетелся по Сети и вызвал такой общественный резонанс, что Льву Валерьяновичу пришлось вступиться за молодую звезду. Целый день артист объяснял представителям прессы, что ничего экстраординарного не случилось и он не обижен.

За ситуацией наблюдал член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Происходящее вокруг Ольги Бузовой и Льва Лещенко шокировало общественника. В какой-то момент эксперту даже стало жаль Народного артиста РСФСР. Манукян пристыдил журналистов.

"Много шума из ничего. Абсолютно ничего не стоящая история возвелась в ранг значащего события. Ну перепутала Бузова фамилию Лещенко и перепутала. Я думаю, что с Льва Валерьяновича не убудет. Он уже сам об этом высказался. Целые сутки донимали человека в возрасте расспросами об этой истории. Вот что печально. Видимо интересных новостей в стране уже не осталось и приходится обсуждать оговорки Ольги Бузовой", – сказал Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".