Лазарев посмеялся над укравшими его номер американцами

Певец Сергей Лазарев увидел в новом ролике одной американской авиа-компании плагиат на свое шоу на "Евровидении". Знаменитость посмеялся над подобным эксцессом.



Стоит отметить, что во время своего выступления на международном певческом конкурсе Сергей использовал прием с зеркалами, которые, как позже выяснилось, оказались экранами. Во время исполнения они транслировали сперва изображение Лазарева со всех ракурсов, а после уже стали дополнять реальность постановки – дождем, фигурами певца и т.д.

Тот же самый прием и использовали американцы для своего видео. В кадре стюардесса показывает пассажирам, как правильно пользоваться спасательным жилетом. С одной стороны, съемка со всех сторон как можно вернее передает все аспекты использования, а с другой, провоцирует Лазарева на шутки, которыми он поделился на личной странице в социальной сети "Инстаграм" в разделе сториз.

Певец опубликовал несколько скриншотов, сопроводив их подписями: "У American Airlines вышел новый ролик о безопасности на бортах. Кхе кхе. Я рад, что мой номер на "Евровидении" не прошел незамеченным во всем мире. Может потребоваться с них бесплатные билеты пожизненно за такой плагиат?" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).

Впрочем, скорее всего, певец просто решил пошутить. Свое юмористичное настроение Сергей передал через забавные смайлики, которыми сопроводил текст.

