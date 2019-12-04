Лазарев посмеялся над укравшими его номер американцами

Тот же самый прием и использовали американцы для своего видео. В кадре стюардесса показывает пассажирам, как правильно пользоваться спасательным жилетом. С одной стороны, съемка со всех сторон как можно вернее передает все аспекты использования, а с другой, провоцирует Лазарева на шутки, которыми он поделился на личной странице в социальной сети "Инстаграм" в разделе сториз.
Певец опубликовал несколько скриншотов, сопроводив их подписями: "У American Airlines вышел новый ролик о безопасности на бортах. Кхе кхе. Я рад, что мой номер на "Евровидении" не прошел незамеченным во всем мире. Может потребоваться с них бесплатные билеты пожизненно за такой плагиат?" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).
Впрочем, скорее всего, певец просто решил пошутить. Свое юмористичное настроение Сергей передал через забавные смайлики, которыми сопроводил текст.
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