Популярная певица выходит замуж за бизнесмена через полгода после знакомства

Участница поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба выходит замуж. Избранником певицы стал бизнесмен Станислав Юркин. Церемония бракосочетания состоится в 2020 году.
Напомним, роман между артисткой и предпринимателем завязался в мае этого года. В августа Анна Дзюба впервые появилась с возлюбленным на публике. Для певицы это будет первый брак, уточняет Super.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
ВЫ БРЕЕТЕ ЯЙЦА?
Фейку и троллю под моим ником ,,Невеста,,
О доброте и милосердии к старикам
Нимфомания
ВЫ ГДЕ ОДЕВАТЕСЬ ?
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
Какой подарок хотите на новый год?