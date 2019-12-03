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Кричал и пыхтел: Галустяна зажало между ног у красотки

Михаил Галустян. Фото: www.globallookpress.com
Комик и актер Михаил Галустян попал в щекотливую ситуацию. После встречи с подтянутой красоткой у него, вероятно, до сих пор болят уши.
прочитано 329 раз

В рамках ютуб-шоу Comment Out артисту пришлось 30 секунд провести между ног у девушки по имени Валерия. Она оказалась мастером спорта международного класса по бодибилдингу и фитнесу, а также абсолютной чемпионкой России и восточной Европы.

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Михаил Сергеевич Галустян актер, сценарист, кинопродюсер, телеведущий

Валерия ногами сжимала голову Михаила, пока тот кричал, пыхтел и пытался руками ослабить хватку. Судя по всему, удовольствия от процесса Галустян не получил. Такое наказание артисту назначили устроители шоу за нежелание писать непристойный комментарий в "Инстаграм" певицы Зары.

Кода экзекуция завершилась, уши Михаила Галустяна горели. Артист пожаловался, что спортсменка чуть не свернула ему челюсть.

Кадр youtube.com

Интересно, что после этого комика ожидало еще более унизительное задание. За отказ подшутить над известной поэтессой Ларисой Рубальской Михаилу Галустяну пришлось залезать в чемодан.

Артист заявлял, что выполнить задание не сможет по причине клаустрофобии. Однако его никто не слушал.

Интересно, что размер чемодана явно не соответствовал габаритам Михаила Галустяна. "Упаковывать" непомещающуюся знаменитость помогла пышнотелая дама, которая с удовольствием полежала на знаменитом артисте.

3 декабря 2019, 17:03
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