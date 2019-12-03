Похудевшая на фоне развода Лолита проговорилась о новом романе

В начале октября Лолита расторгла брак с молодым мужем Дмитрием Ивановым. Ходят слухи, что 44-летний тренер по сквошу изменял 56-летней певице. Спортсмен жил двойной жизнью: пару лет он поддерживал отношения с 38-летним косметологом из Белоруссии Ольгой Кулиевой.
После развода Лолита Милявская обратила внимание на собственное здоровье. Артистка сильно похудела.
Об экс-муже знаменитость слышать не хочет. Общаясь с поклонниками в в "Инстаграм", вокалистка попросила больше не напоминать ей о бывшем и намекнула на новый роман. "Давайте уже тему закроем, ради нынешнего", – написала Лолита Милявская.
Отвечая на сообщение другого пользователя, артистка вновь нагнала интриги. "Ничто так не украшает женщину, как отсутствие мужика", – высказался поклонник. "Или, наоборот, присутствие, но мужика", – добавила вокалистка.
Отметим, что накануне Лолита Милявская посетила премию канала Music Box "Золотой хит". Артистка похвасталась обновленной фигурой. Пикантное черное боди и шифоновая накидка подчеркнули стройность. По словам звезды, ее талия уменьшилась на 14 сантиметров. Лолита Милявская признается, что ей пошло на пользу избавление от "раздражителя" в лице Дмитрия Иванова.
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