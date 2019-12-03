"Унижаете, а мне все равно": Лещенко высказался после позорного момента с Бузовой

По словам артиста, в такую ситуацию может попасть любой. "Лев Валерьянович" – сложно произнести правильно с первого раза.
"Вот те же журналисты звонят, чтобы спросить про оговорку Ольги, и не могут мое имя-отчество произнести. Ничего такого здесь нет! А из-за этого такой шум подняли!" – говорит Лев Лещенко.
Вокалист подчеркнул, что произошедшее на премии "Золотой хит" его не обидело. Артист уверен, что Ольга Бузова знает, кто он такой.
"Чего мне расстраиваться? Она же знает, кто я такой. Вы ее ставите в неудобное положение, унижаете, а мне все равно. Ерунда какая… Один раз меня Арина Шарапова на концерте, где президент был, назвала Владимиром Винокуром и ничего. Растерялся человек, с кем не бывает", – цитирует Льва Лещенко Teleprogramma.pro.
Напомним, накануне Ольга Бузова посетила премию канала Music Box "Золотой хит". Поющая ведущая исполнила свой последний хит "Вот она я". Ольга Бузова выступала сразу после народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Вероятно, от переполнявших ее эмоций и волнения, девушка допустила ошибку в фамилии легендарного вокалиста. Вместо Лещенко Ольга Бузова сказала: "Левченко". Этот позорный момент быстро разлетелся по Сети.
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