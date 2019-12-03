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Шоу-бизнес

Бузова в странном виде опозорилась перед народным артистом

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Ольга Бузова выступила на музыкальной премии. Не обошлось без конфуза.
прочитано 885 раз

Ольга Бузова посетила премию канала Music Box "Золотой хит". Примечательно, что поющая ведущая приехала на мероприятие одной из последних. Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" появилась перед камерами в эффектном красном платье и с короной на голове. Попозировав репортерам, артистка скрылась в гримерке, чтобы переодеться в черный купальник, украшенный серебристыми сережками – расположенными весьма странно, по мнению пользователей Сети.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Поющая ведущая исполнила свой последний хит "Вот она я". Ольга Бузова выступала сразу после народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Не обошлось без конфуза. Вероятно, от переполнявших ее эмоций и волнения, девушка допустила ошибку в фамилии легендарного певца. "У меня до сих пор поджилки трясутся перед каждым выступлением, а тут такое событие. Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко", – ляпнула она.

Интересно, что зрители в зале не отреагировали на ошибку звезды реалити-шоу "Дом-2", а, наоборот, зааплодировали ей. "У нас уже стало хорошей традицией раз в год встречаться с телеканалом Music Box, где я дарю зрителям свое творчество. Для артиста самое главное – когда его песни любят, слушают и приходят на концерты. Кстати, уже 4 декабря выйдет моя новая песня "Не виновата", – цитирует телеведущую сайт "Комсомольская правда".

Отметим, что Ольга Бузова победила сразу в двух номинациях – как певица и "девушка в стиле Cosmo. Артистка очень обрадовалась такому признанию. "Ничего себе! Пришла спеть одну песню, а ушла с двумя статуэтками!" – восхитилась исполнительница.

Автор: 3 декабря 2019, 08:34
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
это какой то лютый пипец!Дура не то что не в состоянии правильно запомнить фамилию,она просто даже не в курсе кто такой Л.В.Лещенко.Гнать тупицу подальше от эстрады ссаными тряпками!
ну а что вы хотели - цензуры уже давно нет, никаких худсоветов и всего остального - все отдано на откуп сомнительным людям и пущено на самотек. те, кому вроде как положено по роду своей деятельности заниматься этими вопросами самоустранились и лишь изредка реагируют. c высоких трибун говорится одно, а на деле все по - другому - c молчаливого согласия идет полное моральное разложение и деградация и культуры и всего остального. объяснение простое - это все делается специально, чтобы людей отвлечь и заболтать всем чем угодно лишь бы их там наверху не трогали. на это работает целая индустрия прихлебателей и приспешников прихвостней, начиная от малахова и заканчивая соловьевым.
Гость
Ответить
это какой то лютый пипец!Дура не то что не в состоянии правильно запомнить фамилию,она просто даже не в курсе кто такой Л.В.Лещенко.Гнать тупицу подальше от эстрады ссаными тряпками!
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