Не узнать: Виторган показал Волчек после смерти

Максим Виторган в своем инстаграм-аккаунте выразил печальные эмоции, вызванные смертью Галины Волчек. Артист отметил, что в ней он всегда видел человека.
"Галина Борисовна Волчек. В ней всегда был виден человек...Светлая память. Спасибо вам!", – прокомментировал Виторган новость о кончине художественного руководителя театра "Современник".
Эти слова он оставил в описании к фотографии артистки в молодости, которую опубликовал после ее смерти. Большинство его подписчиков поддержали слова актера и выразили свои соболезнования. Многие из них назвали уход Народной артистки СССР большой утратой.
"Вот это новость... Уходит Поколение Легенд... ТАМ собралась Великая Труппа...", "Обожаемая Актриса!! Очень жаль. Царствие небесное!!! Мои соболезнования. Большая утрата", "Светлая память замечательной актрисе, режиссеру, человеку. Уходят лучшие...", – писали пользователи.
Напомним, что Галина Волчек умерла в четверг, 26 декабря в Боткинской больнице в Москве. Последние несколько дней она провела в состоянии комы.
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