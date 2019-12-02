"Весь в папу": сын Лазарева отжег на празднике дочери Киркорова

Сергей Лазарев счастливый отец двух прекрасных малышей. Рождение сына Никиты артист скрывал два с половиной года, а появление дочери Анны ровно год. Оба раза наследников вокалисту вынашивали суррогатные мамы.
Между тем отпрыски звезды полноценные брат и сестра по обоим родителям. Никита и Аня невероятно похожи друг на друга: Лазарев часто публикует в соцсетях снимки и видео с участием детей, поэтому любой желающий может самостоятельно убедиться в этом.
Сергей обожает делиться успехами малышей. Например, на праздновании дня рождения дочки Филиппа Киркорова – Аллы-Виктории – Лазарев заснял, как Никита участвует в танцевальном батле.
Мальчик, не стесняясь толпы, вышел в круг и сплясал брейк-данс. Пятилетний Никита изображал сложные элементы танца: прыжки, обороты на руках и многое другое. Было заметно, что ребенку нравится быть в центре внимания.
Видео с выступлением ребенка Сергей Лазарев опубликовал в "Инстаграм". "Сынуля жжжет 🔥🔥😂Ну, главное концовка запоминающаяся! 😂😂😂❤️❤️ Танцор Диско отдыхает! Весь в Папу😂❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал ролик артист.
Подписчики похвалили наследника Сергея Лазарева. "Вот так ничего себе🔥 Детки отжигают! Есть в кого👍😊", 😂😂👍👏👏👏! О, Никитка дает!! СУПЕР! 👌👌Молодчина!👏Сергей тебе респект, за сыну!!!", – отмечали пользователи Сети.
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