Утомленная долгим ожиданием дочь Орбакайте устроила шоу в бутике

Артистка взяла дочь на шопинг. В какой-то момент ходить по магазинам дочери Кристины Орбакайте надоело. Ожидая маму из примерочной, Клавдия решила размяться.
На глазах у продавцов и других посетителей бутика девочка принялась демонстрировать растяжку. Земцова легко села на шпагат. Известно, что наследница звезды занимается балетом.
Фотографии, на которых, семилетняя Клава показывает "класс" появились в личном аккаунте ребенка в "Инстаграм". "Пока мама покупает себе красоты, я решила немного растянуться", – значится под снимками.
Отметим, что дочь Кристины Орбакайте живет на две страны. У артистки дом в Майами, поэтому знаменитое семейство часто туда наведывается.
В первый класс наследница звезды пошла в США, однако уже на следующий год девочка сменила школу. Теперь Клавдия Земцова учится в России. По слухам, Орбакайте очень тяжело переносила расставание с дочерью. Как известно, артистка живет и трудится на родине.
Добавим, что в школе наследница звезд мало чем выделяется среди сверстников. Кристина Орбакайте приобрела дочери форму бюджетного бренда, поэтому Клавдия выглядит весьма скромно.
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