"Скоро будет пополнение": невестка Орбакайте поделилась радостной новостью

В социальных сетях невестка Кристины Орбакайте предложила поклонникам сыграть в игру: определить три ложных утверждения из десяти представленных. Девушка добавила, что победитель конкурса получит тысячу рублей на карту.
Подписчики должны были угадать, на какие оценки Алена Краснова окончила школу, в каком году она получила водительские права и как зовут ее домашнего любимца. Особое внимание пользователей привлек пункт "В нашей семье будет скоро пополнение". Многие посчитали это высказывание ложным.
Позднее девушка опубликовала на странице в "Инстаграм" правильные ответы. "Время подвести итоги вчерашнего мини-конкурса. 1. Всегда были проблемы с математикой. 3. Никогда в жизни себе ничего не ломала. 5. Собаку зовут Джуна", – поделилась она. Таким образом, информацию о беременности жена Никиты Преснякова не опровергла.
В комментариях под постом пользователи принялись поздравлять Алену Краснову. Однако один из подписчиков заподозрил, что в интересном положении может находиться близкая родственница девушки. "Вас можно поздравить? Или пунктик с подвохом? Семья ведь у вас, слава богу, большая",– поинтересовался пользователь. "Не меня пока что", – коротко ответила невестка Кристины Орбакайте.
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