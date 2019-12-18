Мальвина: Королевой в мини прицепили голубые косы

Съемки проходили Майами. С вокалисткой работала команда профессиональных стилистов и визажистов. 46-летнюю Наташу Королеву нарядили в Мальвину, прицепив к ее волосам голубые искусственные косы. Также для певицы выбрали короткое обтягивающее платье фиолетового цвета с длинным шлейфом.
Судя по всему, фотосессия знаменитости прошла в очень теплой атмосфере. Оказалось, что специалисты, работающие со звездой 90-х, хорошо знакомы с ее творчеством. Стилисты, фотографы и визажисты с удовольствием напевали хиты артистки.
Кадры со съемок Наташа Королева опубликовала в личном "Инстаграм". На видео звезда позирует на фоне бассейна. Она держит в руках два больших веера и по очереди ими размахивает.
"Ты в ясные очи ее не гляди/ Пусть речи Мальвины невинны/ Пустой карамелькой зашито в груди/ Хрустальное сердце Мальвины..." – вспомнила строки своей песни Наташа Королева.
Напомним, полюбившиеся многим хиты Наташи Королевой "Желтые тюльпаны", "Дельфин и Русалка", "Маленькая страна", "Хрустальное сердце Мальвины" написал композитор Игорь Николаев. Вокалистка и музыкант были мужем и женой почти десять лет. Отношения знаменитостей расстроились из-за измены. Николаев завел любовницу. Для Наташи Королевой, по ее признанию, это стало шоком. Артистка так и не простила предательство экс-избраннику.
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