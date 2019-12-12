Валерия ослепила россиян новым имиджем

По словам исполнительницы, поздравить именинника пришли 600 человек. "Потому что ценят его и искренне любят", – добавила жена продюсера.
Также Валерия рассказала, что встретила многих знакомых на вечеринке. При этом сфотографироваться, к сожалению, удалось не со всеми.
Но судя по имеющимся снимкам, светская львица сияла на мероприятии ярче всех. Для выхода в свет супруга Пригожина выбрала довольно экстравагантный наряд – кожаные шорты, черный блейзер, блузку и колготки с леопардовым принтом. Завершили образ крупные серьги-кольца.
К слову, фолловеров Валерии точно удалось сразить наповал. Они наперебой писали в комментариях под опубликованном на ее личной странице в Инстаграме постом, как она прекрасна и обворожительна.
"Вы бесподобной красоты!", – восторгался поклонник.
Отметим, кроме Иосифа Пригожина и его жены на вечеринку были приглашены Дмитрий Маликов с супругой, Тимати, Пашу и Ханна, Жасмин, Наташа Королева, Оксана Федорова, Мот и его возлюбленная, Гарик Харламов, Леонид Агудит и многие другие.
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