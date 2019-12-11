"Икона стиля": модницу Валерию возвели на пьедестал

Звезда похвасталась обновкой с поклонниками в соцсети. Артистка предстала на фото в черно-белой плюшевой шубке из искусственного меха с леопардовым принтом. К ней она подобрала колготки такой же расцветки и высокие кожаные сапоги.
Певица Валерия не стала скрывать, что ей очень нравится ее шубка. "А мы едем снимать красивейшую новогоднюю сказку. На площадке действительно царит волшебство: костюмы, декорации и бонусом – невероятно смешной сценарий", – поделилась исполнительница.
Поклонникам пришелся по вкусу наряд певицы Валерии. "Икона стиля", "Круть! Очень идет", "Ох, эти леопардовые колготки! Сейчас это тренд", "Хорошенькая какая! Прям кошечка", "Шубка класс, я тоже больше натуралку не ношу", "Красиво, модно!", — прокомментировали пост фолловеры.
При этом одна из подписчиц певицы Валерии отметила, что историк моды Александр Васильев называл леопардовый принт пошлым. "Надо уметь его носить", — ответила ей артистка.
Певица Валерия старается не отставать от моды и следит за последними трендами. К тому же, в 51 год она может похвастаться подтянутой стройной фигурой. Ранее знаменитость позировала в студии в сапогах на высокой платформе, которая сейчас очень актуальна.
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