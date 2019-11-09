"Это не достижение": назвавшую себя красавицей Боню подняли на смех

Поводом послужило свежее интервью, в котором теледива сказала, что у Ксении Собчак "аллергия на красивых женщин". Мол, именно из зависти журналистка травит Викторию Боню.
По мнению Лены Миро, педалировать тему собственной красоты в 40 лет, именно столько телеведущей исполнится 27 ноября, – это убого. В зрелом возрасте уповать на смазливую мордашку и хорошую фигуру – значит быть неудачницей.
Обозревательница считает, что уходящей молодости должно что-то прийти на смену, например профессиональные достижения. Их у Виктории Бони, по словам блогера, нет.
"Красивая женщина" – это не достижение в жизни. За пределами рынка шкур это – не профессия. Это вообще ничего, кроме объективного указания пола (женщина) и субъективной оценки экстерьера (красивая). Ну, ладно бы Мисс Вселенная называла себя в интервью красивой женщиной, хоть и это – мелко и пошло. Но Боня..." – высказалась Лена Миро в своем ЖЖ.
Напомним, накануне Виктория Боня рассказала журналистам, что Ксения Собчак организовала кампанию по ее очернению. Журналистка заказывала порочащие телеведущую статьи в прессе. О кознях Ксении стало известно, когда хакеры взломали ее WhatsApp и опубликовали все переписки.
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