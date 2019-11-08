Нежащуюся на коленях Виторгана Нинидзе облизали с головы до ног

Один из примечательных снимков выложила Нино на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В кадре девушка позирует, нежась на коленях возлюбленного. На лице нет косметики, а естественную красоту модели подчеркивают синие глаза.
Стоит отметить, что сейчас знаменитая пара вовсю путешествует по Турции. Своими впечатлениями возлюбленные регулярно делятся с подписчиками. Нинидзе уже публиковала фото, на котором ее напугала чайка. Знаменитость отметила, что не знает, кто кого больше боится – птица человека или наоборот.
Впрочем, совсем скоро этот снимок затмил другой. Сделанный в пастельной гамме, он привлек внимание многочисленных поклонников пары. Всего за сутки фото набрало почти три с половиной тысячи лайков, а уж количество доброжелательных комментариев было не счесть.
Пользователи соцсети отметили, что в кадре Нино выглядит невероятно красиво. Впрочем, это неудивительно, ведь как говорил кто-то из классиков, влюбленные глаза – самые красивые в мире.
"Нино, ты замечательная!!! Очень рада за тебя!!! 😘💐", "
Вы замечательная ❤️Столько нежности. Такая искренность в каждом фото. 100000000❤️❤️❤️❤️", "Глаза потрясающие💞", "Глаза– океаны синевы🔥", "Очень очень очень внешностью напоминаете леди Ди. ✋🧓", – высказались поклонники.
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