Экс-участница SEREBRO натерпелась унижений от матерщинницы Серябкиной

Бывшая участница группы SEREBRO 22-летняя Ирина Титова рассказала, что певица Ольга Серябкина была не последним человеком в лейбле Максима Фадеева MALFA. Пользуясь служебным положением, артистка унижала коллег.

Около года назад девичий коллектив SEREBRO полностью поменял состав. Солистками трио стали: Ирина Титова, Лиза Корнилова и Марианна Кочурова. Поклонники группы встретили девушек прохладно, молодых артисток сильно критиковали, однако они продолжали работать.

По словам Ирины Титовой, первое время ей нравилось работать в лейбле. Она была счастлива сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым. Ей, непрофессиональной певице, удалось попасть на большую сцену. Поначалу помогала им и правая рука основателя MALFA – Ольга Серябкина.

"Я думала, что это от чистого сердца. Но ошибалась. После выступления на "Славянском базаре" в Витебске Оля собрала нас у себя и принялась критиковать. Сказала, что среди нас только одна артистка – Марианна", – вспомнила Ирина Титова.

Ольга ругалась на коллег используя ненормативную лексику. В тот момент Ирина боялась даже рта открыть.

"Стала критиковать Лизу за вокал. На что Лиза ответила, что старается и занимается с педагогом за свои деньги. Оля сказала ей заткнуться. Я в это время просто уперлась взглядом в стену. Потом она перешла ко мне, заявив, что я в этой жизни ничего, кроме своих "ноготочков" и "шпагатов", не умею. Я продолжала смотреть на стену. Вдруг Оля повысила голос: "Смотри на меня! Иначе встанешь и уйдешь отсюда. Что страх потеряла?! Слишком уверенная стала?!" - рассказала экс-солистка SEREBRO в ютуб-шоу "Антителек".

Ирина не смогла терпеть оскорбления, она встала и вышла. Через неделю Ольга Серябкина вновь устроила собрание. Певица требовала у Титовой извинений. "Я не стала этого делать, ведь, по сути, это она меня послала. После конфликта Ольга забрала песню "Опаленные солнцем", которую должны были исполнять мы", – поделилась девушка.

Спустя время Ирину Титову уволили из группы. Правда, девушка лишилась работы не из-за Ольги Серябкиной, она закрутила роман с сотрудником MALFA.

"Нам разрешены были отношения, но не с коллегами по лейблу. Кстати, этого парня тоже уволили. Сейчас мы с ним не вместе", – поведала бывшая участница SEREBRO.

Несмотря на неприятные эпизоды, Ирина Титова благодарна Максиму Фадееву за предоставленный шанс. Девушка продолжает заниматься вокалом, но делает это исключительно для души.