"Мышцы перестали работать": Никита Пресняков рассказал о своей болезни

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова рассказал о том, что свалился с гриппом и температурой 39, которая не падала три дня. С болезнью удалось справиться благодаря оперативному вмешательству врачей.
"Такого у меня еще не было. Мышцы будто перестали работать на столько, что я зубную пасту выдавливал двумя руками lol кароч рад что вся жесть позади (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Пресняков под своей фотографией.
Он также порадовал всех, кто за него переживал, и сообщил, что уже приступает к записи демоверсии второго альбома. Артист посоветовал смотреть его "Сторис" в "Инстаграме".
Подписчики забросали Никиту вопросами о здоровье и пожелали поскорее набраться сил. А некоторые дали конкретные советы. "Ешьте чеснок, соленые огурцы и самогон!" – написал один из поклонников.
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