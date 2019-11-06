Новая пассия Шуфутинского оказалась младше его внука

Главная музыкальная премия страны "Виктория" объявила о начале голосования. По этому случаю был дан грандиозный банкет. Михаил Шуфутинский пришел с юной чаровницей. Корреспондент "Дни.ру" любовался красивой парой.

Михаилу Захаровичу идет 72-й год. Но он все еще нравится хорошеньким девушкам. На гала-ужине по случаю премии "Виктория" он появился с нимфой, которая, как говорят, младше первого внука шансонье, Дмитрия. Парню 23 года, а девушке, по слухам, нет и 22-х!

Ах, с какой нежностью красавица смотрела в глаза брутального певца! Как нежно он обнимал ее за талию, поглаживал и что-то сладкое, судя по улыбке счастливой девушки, шептал ей на ухо. Сразу вспомнился Царь из филатовского "Сказа про Федота-Стрельца": "Хоть волосьев я лишен, // А жениться я должон! // Шах персидский тоже лысый, // А имеет сорок жен! // Я ж хочу всего одну // Завести себе жену! // Нешто я в интимном смысле // И одну не потяну?.."

Хотя бы одна жена Шуфутинскому, конечно, нужна. Предыдущая, Маргарита Михайловна Шуфутинская, с которой артист прожил более сорока лет, умерла 5 июня 2015 года в Лос-Анджелесе. Теперь артисту нужна хозяйка, которая бы присматривала за многочисленными домами певца – двухэтажным особняк площадью 913 кв.м. в Подмосковье, коттеджем и поместьем в стиле ранчо в Лос-Анджелесе, где ранее проживала его супруга.

О новой возлюбленной певец говорить не хочет – боится спугнуть счастье. "Нам хорошо вместе, это главное, а остальное не должно никого касаться!" – пояснил шансонье.