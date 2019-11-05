"Выгляжу так, что меня хочется пожалеть": полуголая Валерия поразила народ

Не так давно знаменитость приехала в Ессентуки с гастролями. Она рассказала, что прибыла в город в четыре утра. Валерия вместе с супругом Иосифом Пригожиным успели поспать, позавтракать, и конечно же певица не могла обойтись без ежедневной тренировки. Стоит отметить, что Валерия всегда следит за своим питанием и старается придерживаться принципов здорового образа жизни.
В отеле была тренировочная комната, однако в ней интернет оказался недоступен, о чем знаменитость сообщила в своих соцсетях. Она отметила, что доступ в Сеть для нее необходим, так как она занимается с тренером через видеосвязь.
Чтобы не отменять ежедневные занятия спортом, певица превратила свой номер в настоящий тренажерный зал. На личной странице в социальной сети "Инстаграм" звезда отечественного шоу-бизнеса опубликовала ролик, на кадрах которого выполняла приседания с утяжелителем. Одета она была в спортивный топ и штаны.
"Не знаю, как вас, меня такие тренировки больше дисциплинируют, чем самостоятельные. Так что, друзья, вперед!!!!! Никаких отговорок и самооправданий!!!!! Улучшаем физическую форму, вносим инвестиции в собственное здоровье и повышаем самооценку!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) – рассказала Валерия.
Впрочем, поклонники не оценили ее стараний. Едкие комментарии как из рога изобилия посыпались на знаменитость. Один из пользователей написал нелицеприятный отзыв: "Бедная баба, такая нагрузка по жизни, пожалей себя, сбавь темп!". Вероятно, подписчик хотел выразить заботу о здоровье любимой исполнительницы, однако вышло весьма едко. Впрочем, Валерия не обиделась. Она с юмором подошла к ответу: "Не знала, что выгляжу так, что меня хочется пожалеть 🤣".
Популярные темы форума
Задай вопрос Волочковой
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Вы письку показывали свою?
Опять концерт Пугачевой. Да когда же она уже перестанет хрипеть на сцене и свалит!
Месячные не идут 2 месяца
Что вы думаете про Максима Фадеева?
Все, кто пишет на этом форуме, админы!
Почему Лолиту бросают мужчины?
Выпила водку, береги пилотку.
А погадать можно?