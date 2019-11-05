"Выгляжу так, что меня хочется пожалеть": полуголая Валерия поразила народ

Певица Валерия поделилась с поклонниками видео со своей тренировки. Оказывается, для занятий спортом совершенно необязательно ходить в тренажерный зал. Впрочем, россияне не оценили усилий певицы.

Не так давно знаменитость приехала в Ессентуки с гастролями. Она рассказала, что прибыла в город в четыре утра. Валерия вместе с супругом Иосифом Пригожиным успели поспать, позавтракать, и конечно же певица не могла обойтись без ежедневной тренировки. Стоит отметить, что Валерия всегда следит за своим питанием и старается придерживаться принципов здорового образа жизни.

В отеле была тренировочная комната, однако в ней интернет оказался недоступен, о чем знаменитость сообщила в своих соцсетях. Она отметила, что доступ в Сеть для нее необходим, так как она занимается с тренером через видеосвязь.

Чтобы не отменять ежедневные занятия спортом, певица превратила свой номер в настоящий тренажерный зал. На личной странице в социальной сети "Инстаграм" звезда отечественного шоу-бизнеса опубликовала ролик, на кадрах которого выполняла приседания с утяжелителем. Одета она была в спортивный топ и штаны.

"Не знаю, как вас, меня такие тренировки больше дисциплинируют, чем самостоятельные. Так что, друзья, вперед!!!!! Никаких отговорок и самооправданий!!!!! Улучшаем физическую форму, вносим инвестиции в собственное здоровье и повышаем самооценку!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) – рассказала Валерия.

Впрочем, поклонники не оценили ее стараний. Едкие комментарии как из рога изобилия посыпались на знаменитость. Один из пользователей написал нелицеприятный отзыв: "Бедная баба, такая нагрузка по жизни, пожалей себя, сбавь темп!". Вероятно, подписчик хотел выразить заботу о здоровье любимой исполнительницы, однако вышло весьма едко. Впрочем, Валерия не обиделась. Она с юмором подошла к ответу: "Не знала, что выгляжу так, что меня хочется пожалеть 🤣".